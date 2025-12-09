Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.164,17 %-0,23
        DOLAR 42,5810 %0,02
        EURO 49,6177 %0,09
        GRAM ALTIN 5.755,22 %0,32
        FAİZ 38,29 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 80,25 %0,86
        BITCOIN 90.279,00 %-1,15
        GBP/TRY 56,8089 %0,11
        EUR/USD 1,1644 %0,06
        BRENT 62,68 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 9.409,79 %0,32
        Haberler Ekonomi Enerji Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı - Enerji Haberleri

        Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle yapılan Çanakkale Karaköy Barajı'nın tamamlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 09.12.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından baraja ilişkin bilgi verdi.

        Çanakkale'ye müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale Karaköy Barajı'nın, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldiğini aktardı.

        Yumaklı, "9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak, bereketli olsun" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        Altay bebeğin ölümünde oy birliğiyle yürek yakan tespit!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Trump'ın damadı Warner Bros teklifinde
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Kayseri'de vahşet! Bina görevlisinin karısını öldürdü!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        Model Büşra Karakaş, Rus turisti darp etti iddiası!
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaştı
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?