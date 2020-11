DHA

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren ve 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kentin kaderini değiştiriyor. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, kentin özellikle İstanbul'a olan ulaşım zorluğunu ortadan kaldıracak. Yazın tatilciler nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasında feribot iskelelerinde yaşanan uzun araç kuyrukları boğazı geçiş süresini uzatıp çileye dönüştürürken, kış aylarında olumsuz hava koşulları da yine deniz ulaşımını aksatıyor ve İstanbul'a olan ulaşımı güçleştiriyordu. Köprü ile birlikte ulaşılması güç bir kent olmaktan çıkacak olan Çanakkale, büyük kentlerin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenleri cezbetmeye başladı.



1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapıldığı Lapseki ve Gelibolu ilçeleri ile çevrelerindeki köylerde bulunan arsa ve tarlalar, özellikle İstanbul'da yaşayanlar tarafından büyük talep görüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, sadece Gelibolu ve Lapseki'deki arsa ve tarla fiyatlarını değil, kentin tamamındaki gayrimenkullerin fiyatının artmasına neden oldu. Yaşanılabilir en iyi kentler arasında gösterilen Çanakkale'ye talebin artması nedeniyle arsa, tarla ve konut fiyatları her geçen yıl katlanarak arttı. Ancak emlakçılar, gayrimenkul fiyatlarının halen alınabilir düzeyde olduğunu ve alanların da kesinlikle zarar etmediğini belirtiyor.

'DEPREM KÜÇÜK ARZİLERE TALEBİ ARTIRDI'



Çanakkale Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda emlakçıları temsil eden Emine Özcan, gayrimenkul fiyatlarının anormal bir şekilde yükseldiğini söyledi. Çanakkale'ye çok fazla talep olduğunu ifade eden Özcan, söyle konuştu:

"Hatta depremden sonra küçük arazilere daha fazla talep var. Konut olarak da gayrimenkul piyasası olarak da alanın hiçbir şekilde zarar etmeyeceği bir ildeyiz. Güzel ve özgür bir şehirdeyiz. Köprü yapıldıktan sonra tabi ki İstanbul´a ulaşım kısalacak. Geçiş güzergahı olduğumuzdan dolayı bir talep oluştu. En büyük faktör de İstanbul´un çok yoğun olması. İnsanlar daha rahat, daha güzel bir yerde yaşamak istiyor. Doğalgaz geldiğinden dolayı yazlık bölgelerimiz olan Dardanos ve Güzelyalı´da fiyatlar yüzde 100 oranında arttı. Ama ona rağmen talep hala devam ediyor ve edecek. Güzelyalı´daki yazlık fiyatlarımız bundan bir yıl önce 350 bin lira civarındaydı. Şu anda yüzde 100 artış ile 700-750 bin civarında. Arsa talebi var, ona rağmen arsamız yok. Yok satıyoruz. İlimizin her tarafı için durum aynı. Karacalar köyü mesela çok uç noktamız, orada da talep var. Lapseki, İntepe ve Bayramiç´te de var. Bayramiç´te kır olan arazilerimizin dönüm fiyatı bile yüzde 300 arttı. Konutta yüzde 100, arazilerde yüzde 150 civarı artış var. Konutta da arazide de Çanakkale´den yer alan kesinlikle zarar etmiyor. Yüzde 100 kazanıyor. En fazla 1+1 de taleplerimiz var. Şehir merkezinde 200 bin liranın altında asla yok. Bunlar geçen yıl 100-110 bin civarındaydı. 2+1´lerimiz kent merkezinde 400 bin lira civarı hatta üzerindeydi. 3+1'lerimizin fiyatı ortalama 650 bin ile 1 milyon 200 bin lira arası."

SATIŞLAR HIZLA DEVAM ETMEKTE'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrasya yakasında bulunan Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren emlakçı Burhan Kaya ise, "Lapseki konum itibariyle hemen boğazın karşı tarafında kalıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş güzergahında. Arazi satışları bölgemizde hızla devam etmekte. Bölgemize Türkiye´nin her tarafından yatırımcı talepleri çok fazla geliyor. Gerek arsa gerekse tarla olarak. Burada arazi fiyatları her geçen gün değişkenlik gösterse de yine de 2016´dan sonra hali hazırda alınabilecek fiyatlar her zaman devam ediyor. Köprü yapımı başladıktan sonra tarlada dönüm, arsada metrekare birim fiyatları olarak değerlendirirsek eğer; yüzde 150´nin üzerinde, kimi yerde yüzde 200 ve yüzde 300´lere ulaşan değer artışı yaşanmakta. Bu artışlar mümkündü oldu ama hala alınabilecek seviyede. Hala talep var. Türkiye´nin hemen hemen her yerinden talep var, gelmeye de devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi de çok etkiledi. Örneğin 5 ila 10 arası dönüm fiyatı değişirken, bugün bölgemizde Lapseki´nin köyleri dahil olmak üzere en düşük tapu; dönümü 5 bin liradan başlayıp, boğaz yakasına geldiğimizde 300 bin liraya çıkar oldu. 50 ila 55 lira olan arsa metrekareleri de şu an en düşük köy merkezleri dahil olmak üzere metrekaresi 100 liradan boğazın konumuna göre maksimum 2 bin liraya kadar değişiyor. Köprü bittikten sonra fiyatların, köprünün öncesindeki vaatlerin üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Bölge sürekli artış gösterecek. Bu bölge proje bölgesi. Bölgede proje bitmiyor. Çanakkale yatırım açısından sürekli artış gösteren bir bölge" dedi.