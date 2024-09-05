Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Çanakkaleliler, Ebru Yaşar ile eğlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde Çanakkaleliler, Ebru Yaşar ile eğlendi
Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser veren Ebru Yaşar'ın şarkılarına on binlerce hayranı eşlik etti.
Ebru Yaşar, konserinde; 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Kafamın İçi', 'Cumartesi', 'Havadan Sudan' ve 'Kehribar' gibi şarkılarının yer aldığı repertuvarında, 'Delalım', 'Urfalı Zeyno', 'Caney Caney' gibi sevilen türkülere de yer verdi.
İki kadın hayranını sahneye çıkararak onlara Roman havası oynatan Ebru Yaşar, daha sonra sahneye aldığı küçük bir kız çocuğunu da kırmayarak onunla da dans etti.
Ebru Yaşar, sahneden yaptığı konuşmada; "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan o kadar mutlu ve gururluyum ki, iyi ki varsınız. Sağ olun. Çanakkale çok gururlu memleket. Onca şehitlerimiz, vatan uğruna dökülmüş kanlar… Havasıyla suyuyla toprağıyla, verilen şehitleriyle… Ne şanlısınız burada olmaktan, ben de çok şanslıyım bu akşam sizlerle olmaktan" dedi.