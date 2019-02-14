Yapı malzemeleri şirketi Akçansa'nın 27 derslikli ve 200 öğrenci kapasiteli Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi'nin resmi açılışı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, HeidelbergCement CEO'su Dr. Bernd Scheifele, Sabancı Holding Çimento Grubu ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile Akçansa'nın iş ortakları, bayileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

GÖÇMEN: "GENÇ NÜFUS EN BÜYÜK İTİCİ GÜCÜMÜZ"

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, Akçansa'nın Türkiye'nin önemli çimento oyuncusu ve lideri olduğunu anımsattı.

HeidelbergCement ile başarılı bir ortaklık yürüttüklerine işaret eden Göçmen, "Akçansa yüzde 50-50 ortaklığıyla Türk sanayide çok önemli bir kurumsal yönetişim örneğidir. Umarım ortağımız ile beraber bu başarılı faaliyetleri gelecekte çok daha başka boyutlara da taşıma fırsatımız olur. Türkiye çok önemli bir coğrafyada, bir kesim noktasında, Çanakkale de tarihi boyunca bu coğrafyanın en önemli kenti. Türkiye dünyanın en genç nüfuslarına sahip bir ülke. Bugün 82 milyon olan nüfusumuzu yaşa göre sınırladığınız zaman ortadaki vatandaşımızın yaşı 29.7. Türkiye gibi gelişmişlikte çok ileri olan bir ülkede böyle bir demografiye sahip olmak çok önemli." diye konuştu.

Göçmen, Türkiye'de 25 milyondan fazla öğrenci bulunduğunu belirterek, "Genç nüfus geleceğimizin güvencesi ve en büyük itici gücümüz. Biz de Sabancı Holding'de 'Yeni Neslin Sabancı'sı' vizyonumuz doğrultusunda çalışıyoruz. Sabancı Holding çalışanlarının yaş ortalaması 32. Sabancı Holding Türkiye'de toplanan verginin yüzde 8'inin karşılıyor. İstanbul Borsası’nın yüzde 10'udur. Dolayısıyla biz yeni nesle uygun bir iş ortamı yaratmak zorundayız. Bu açıdan eğitime verdiğimiz katkıyı çok önemsiyoruz. Güzel sanatlar bir ülkenin sadece büyümesi için değil gelişmesi, kültürel dönüşümü için de çok önemli. O yüzden burada bu inisiyatifi kullanan Akçansa yönetimlerine, hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu eser bu şehre kazandırıldı. Bu eser artık hepimize emanet. Artık söz gençlerde. Onlar kendilerine sunulan bu fırsatla çıtayı daha da yukarıya çıkartacaklar. Aralarından çok başarılı sanatçılar çıkacak" dedi.

Göçmen sözlerini "Biz bu topraklardan kazandığımızı yine bu ülkeye yatırıyoruz. Varlığımızın yüzde 97'si Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Bundan sonra da yatırımlarımıza devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

DR. SCHEIFELE: "SABANCI İLE ORTAKLIĞIMIZDAN VE TÜRKİYE'DEKİ İŞİMİZDEN MEMNUNUZ"

Akçansa'da Sabancı Holding ile yarı yarıya ortaklığı bulunan, dünyanın önde gelen çimento üreticisi gruplarından HeidelbergCement’in CEO'su Dr. Bernd Scheifele, "Gelibolu yarımadası açısından bakıldığında Almanya ile Türkiye arasında çok güçlü ve köklü ilişkileri temsil eden bir şehirde fabrikamızın bulunduğu için mutluyuz. Çimento ve ağır malzemeler sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak dünyada 65 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Birinci önceliğimiz müşteriye en kaliteli çimento ve hizmetlerle birlikte imkanlar sunmaktır. Yalnızca müşterilerimiz başarılı olduğu sürece biz de başarılı olabiliriz. Operasyonlarımız oldukça lokal operasyonlar. Bizim faaliyet ilkemiz global düşün ve yerel hareket et. Bu nedenle Sabancı Holding ve Akçansa ile birlikte uzun yıllara dayanan ilişkimizi büyük bir saygı ve sevgiyle sürdürüyoruz." diye belirtti.

Akçansa'nın, sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrutusunda yerel ihtiyaçları analiz edip en doğru noktaya temas eden projeleri hayata geçirmek konusunda son derece başarılı olduğunu vurgulayan Dr. Scheifele, Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencilerine başarılar diledi.

AKÇANSA'DAN ÇANAKKALE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM

Akçansa'nın, istihdam, üretim ve ihracatla Türkiye ekonomisine kaynak sağladığını belirten Sabancı Holding Çimento Grubu ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Akçansa, 1974 yılından bu yana bir parçası olduğu Çanakkale ve Çanakkaleliler için istihdam imkanı sağlıyor, çevre iller ve bölgede de önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Çanakkale'de ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına satarak karşılığında ülkemize önemli döviz girdisi getiriyor, cari açığa katkıda bulunuyoruz. Ayrıca Çanakkale 1915 Köprüsünün önemli çözüm ortaklarından biri olarak projede yer alıyoruz. Akçansa, sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde ettiği kaynakları, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, eğitim ve çevre gibi alanlarda değer yaratmak için kullanıyor. Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimize destek olmayı son derece önemsiyoruz. Bu anlayışının en somut örneği olarak, Akçansa Güzel Sanatlar Lisemizi Çanakkale'ye kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Öğrencileri ilgi, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlara hazırlamak amacıyla kurulan Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi, 27 dersliğin yanı sıra kütüphane, laboratuvar, kayıt ve yayın odası gibi ek derslikleri, spor salonu, konferans salonu ve reviriyle hayata geçti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da ülkenin son yıllarda ekonomide, sanatta, idarede, bilimde, sporda ve daha birçok alanda hızla geliştiğini hatırlattı. İhracatta, kalkınmada, sosyal gelişmede, altyapı yatırımlarında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Tavlı, "İlimizde yapılan yatırımlar da ülkemiz ve dünya çapında ses getirecek yatırımlardır. Eğitim, sağlık, spor ve ulaşımda büyük yatırımların çoğu tamamlanmış bir kısmı da devam etmektedir. Çanakkalemiz 2022 yılında devreye girecek olan 1915 Çanakkale köprüsü ile baştan başa avrupa ulaşım ağına bağlanmış olacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale tarihinin en büyük kamu yatırımını almaya başladı. Çanakkale'miz halen biten ve devam eden yatırımlarla sağlıkta, eğitimde, turizmde bir cazibe merkezi haline gelecektir. İnsanlığın sahip olduğu tüm bilgiyi ve kültürel birikimi, sistemli bir şekilde sonraki nesillere aktarma yolu olan eğitim toplumlar için hayati bir öneme sahiptir. Devletimiz de bu öneme dayanarak son yıllarda eğitime yaptığı yatırımları artırmış, bütçeden en büyük payı eğitime ayırmaya başlamıştır. Son 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan yatırımların neredeyse 2 katı oranında milli eğitim alanında hizmet üretilmiş durumda. 2018 yılında ilimizde de eğitim için 266 milyon 638 bin lira bütçe ayrılmıştır." değerlendirmeside bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ise Çanakkale'nin 2018 yılında eğitim alanında yapılan yatırımlar konusunda büyük bir pay aldığını anımsatarak, Temel Eğitim Programında 26 okul, Ortaöğretim Programında 13 okul, yatırım projelerine dahil edildiğini söyledi.

Eğitimin özü ve 2023 Eğitim Vizyonumuz doğrultusunda her öğrencinin bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilerleyebilmek, potansiyelinin tamamını ortaya çıkarabilmek için yeterli fırsata kavuşması gerektiğine işaret eden Ferhat Yılmaz, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak eğitim öğretim görmelerine ortam sağlayan, onların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen eğitim kurumlarının varlığı ve arttırılması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.