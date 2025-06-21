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        Haberler Gündem Çanakkale ve Aydın'da korkutan yangın!

        İki ilde korkutan yangın!

        Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aydın'da ise ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.06.2025 - 18:01 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:01
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        İki ilde korkutan yangın! Müdahale başladı
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        Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterler ile yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek veriyor. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        AYDIN

        Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter ile yer ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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