Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? 10 Ocak Çanakkale'de bugün okul var mı?
Yurt geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bazı illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 Ocak Çarşamba günü olumsuz hava şartları ve kar yağışının beklendiği Çanakkale'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. İşte 10 Ocak 2024 Çarşamba Çanakkale'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı...
Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Türkiye geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle, valilikler okullar tatil ediliğini duyurdu. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar, "Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba Çanakkale'de yarın okul var mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklama...
ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale’de yarın olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir.
Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir.
Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.