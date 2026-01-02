Habertürk
        Haberler Gündem Çanakkale’de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

        Çanakkale’de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

        Çanakkale'de A.N.A.'yı dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınlar ile banka hesabındaki 500 bin TL'yi alan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:10 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:10
        Nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Olay, 25 Aralık'ta meydana geldi. Dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL alınan A.N.A.’nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.B., H.A. ve C.Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.B., H.A. ve C.Ö., tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Çanakkale
        #çanakkale haber
        #yerel haber
