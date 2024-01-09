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Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Türkiye geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle, valilikler okullar tatil ediliğini duyurdu. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar, "Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba Çanakkale'de yarın okul var mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklama...