Tosuncuk o aracı da anlattı!

Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı Savcı Esra karakteriyle çok geniş takipçi kitlelerine ulaşan Canan Ergüder bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Canan Ergüder'in hayatı ve hastalığı ile ilgili merak edilenleri derledik...

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu.

Tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007'de Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol aldı.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmış ancak proje iptal olmuştur.

CANAN ERGÜDER'İN BABASI KİM?

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırmaya başladı.

CANAN ERGÜDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kemoterapi alan Canan Ergüder'in tedavisi devam ediyor.

CANAN ERGÜDER DİZİLERİ, FİLMLER, VE ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI