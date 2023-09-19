Candan Erçetin çıplak ayakla konser verdi
30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışında sahne alan Candan Erçetin, çıplak ayakla sahneye çıkarak konser verdi
Giriş: 19.09.2023 - 07:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 07:26
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Adana’da Merkez Park içerisinde bulunan Amfi Tiyatro Sahnesi’nde 30'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.
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Festivalin açılışında ise ünlü şarkıcı Candan Erçetin konser verdi.
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Candan Erçetin, çıplak ayakla sahneye çıkarak birçok filmlerdeki şarkıları ve kendi şarkılarını söyledi.