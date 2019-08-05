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HaberlerMüzikCandan Erçetin’den darbuka şovu - Magazin haberleri

Candan Erçetin’den darbuka şovu

İHA

Türk müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Ayvalık'taki açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı

Candan Erçetin

İHA'nın haberine göre; Ayvalık’ta sahneye çıkan sevilen sanatçı, sesi, dansları ve darbuka şovuyla hayranlarını yine büyüledi. Açıkhava konserlerinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin, şarkıları ve güçlü sesiyle dinleyenleri mest ederken, dansları ve şıklığıyla da büyük beğeni topladı.

Konserin bir bölümünde darbukayı eline alarak resmen şov yapan sanatçı deneyimli orkestrası ve her zamanki sahne enerjisiyle konukları da coşturdu.

Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fetheden Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşattı.

 

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