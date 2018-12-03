Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde objektiflere poz veren ünlü oyuncu Hakan Karahan, 24 yıldır birlikte olduğu Candan Erçetin ile ayrılık haberlerine, "Bu konuları konuşmayı seven biri değilim ama siz sorduğunuz için söylüyorum. Tam 24 yıl oldu, ne ayrılığı. Çıkan bu tür haberler çok umurumda değil" yanıtını verdi.

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