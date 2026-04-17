        Caner Erdeniz: Davamızı açtık - Magazin haberleri

        Caner Erdeniz: Davamızı açtık

        İş insanı Burak Özberk'in, eşi Burçak Özberk'e açtığı 100 milyon liralık boşanma davasında adı geçen Caner Erdeniz, "Arkadaşlık dışında bir ilişkimiz yok, eşim de bunu biliyor. Hukuki süreç devam ediyor" dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 08:28 Güncelleme:
        "Davamızı açtık"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün Etiler'de oğlu Rika ile birlikte görüntülendi. Mekân çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Erdeniz, ailesiyle birlikte kısa bir yurt dışı tatilinden döndüklerini belirterek, "Eşim Müge ve kızımız da bizimleydi ancak onlar bizden önce ayrıldı" dedi.

        Erdeniz; iş insanı Burak Özberk'in, Burçak Özberk ile olan boşanma davası sürecinde ortaya attığı 'ihanet' iddialarına da yanıt verdi.

        Burak Özberk ve Burçak Özberk

        "EŞİM DE BUNU BİLİYOR"

        Konuyla ilgili basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erdeniz, "Ben aslında çok konuşmasam daha iyi. Hukuki bir süreç var, davamızı açtık. O yüzden çok da bir şey söylemeyelim. Bu iddiaların nasıl çıktığını sahibine sorun. Arkadaşlık dışında başka bir ilişkimiz yok kendisiyle. Eşim de bunu biliyor. O yüzden bizim tarafımızdan süreç devam ediyor" diyerek, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

        Burak Özberk; 14 yıllık eşi Burçak Özberk'in kendisini iki basketbolcu ile aldattığını iddia ederek, 100 milyon liralık tazminat talebiyle boşanma davası açmıştı. Özberk, eşinin bu durumu günlüğünde itiraf ettiğini ve notlarda Caner Erdeniz’in adının geçtiğini öne sürmüştü. İddiaların odağındaki Caner Erdeniz ve eşi Müge Boz ise bu suçlamaları yalanlayarak hukuki süreci başlatmıştı.

        #caner erdeniz
        #Burak Özberk
        #müge boz
        #Burçak Özberk
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu yayınlandı
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Hatay'da çifte cinayet
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
