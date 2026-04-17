Caner Erdeniz: Davamızı açtık

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün Etiler'de oğlu Rika ile birlikte görüntülendi. Mekân çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Erdeniz, ailesiyle birlikte kısa bir yurt dışı tatilinden döndüklerini belirterek, "Eşim Müge ve kızımız da bizimleydi ancak onlar bizden önce ayrıldı" dedi.

Erdeniz; iş insanı Burak Özberk'in, Burçak Özberk ile olan boşanma davası sürecinde ortaya attığı 'ihanet' iddialarına da yanıt verdi.

Burak Özberk ve Burçak Özberk

"EŞİM DE BUNU BİLİYOR"

Konuyla ilgili basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erdeniz, "Ben aslında çok konuşmasam daha iyi. Hukuki bir süreç var, davamızı açtık. O yüzden çok da bir şey söylemeyelim. Bu iddiaların nasıl çıktığını sahibine sorun. Arkadaşlık dışında başka bir ilişkimiz yok kendisiyle. Eşim de bunu biliyor. O yüzden bizim tarafımızdan süreç devam ediyor" diyerek, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Burak Özberk; 14 yıllık eşi Burçak Özberk'in kendisini iki basketbolcu ile aldattığını iddia ederek, 100 milyon liralık tazminat talebiyle boşanma davası açmıştı. Özberk, eşinin bu durumu günlüğünde itiraf ettiğini ve notlarda Caner Erdeniz’in adının geçtiğini öne sürmüştü. İddiaların odağındaki Caner Erdeniz ve eşi Müge Boz ise bu suçlamaları yalanlayarak hukuki süreci başlatmıştı.