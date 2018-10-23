Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a sarı kart gösterdiği için hakaret ettiği öne sürülen futbolcu Caner Erkin delil yetersizliğinden beraat etti.



İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi talep edilen Caner Erkin ile Hakem Mete Kalkavan katılmadı.



Duruşmada futbolcu Tolgay Arslan, "Olay sırasında Caner Erkin kendi kendine kızdı. Caner’in ağızından bir küfür duymadım” dedi.



Caner Erkin’in avukatı Emrah Pamuk ve Özge Tokgöz müvekkillerinin beraatını talep etti.



Mahkeme, Caner Erkin’in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

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