Caner Erkin'den, eşi Şükran Ovalı'ya: İyi ki bana 'evet' dedin

Erkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum; her şeyimsin, dünyamsın"