Caner Erkin'den, eşi Şükran Ovalı'ya: İyi ki bana 'evet' dedin
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya romantik bir 8'inci evlilik yıl dönümü kutlaması paylaşımı yaptı; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım"
2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018’de kızları Mirhan Ela’yı kucaklarına alan Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, evliliklerinin 8'inci yılını romantik bir paylaşım ile kutladı.
Eyüpspor’da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşk dolu bir not yazdı.
Erkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum; her şeyimsin, dünyamsın"