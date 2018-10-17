Caner Erkin eski eşi Asena Atalay'a dava açmaya hazırlanıyor
17.10.2018 - 10:26 | Güncelleme:
Caner Erkin, çocukları için ödediği nafakayı kendisine harcamakla suçladığı eski eşi Asena Atalay’a dava açıyor. Futbolcunun gerekçesi ise eski eşinin, nafakayı borcu yüzünden kapanan Maslak Sahne’yi yeniden açan babası Oktay Bey’e aktardığı iddiası…
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Eski eşler Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki nafaka krizinde şok gelişme!
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Mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.
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7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.
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Ancak Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçtiğimiz yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Maslak Sahne'yi yeniden açmasıyla Erkin cephesinden şok bir hamle geldi.
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Saklambaç'ta yer alan haber göre, Erkin, iddiaya göre Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.
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10 BİN LİRAYI KESECEK
Futbolcunun, geçtiğimiz yıl kısa süre televizyonda sunuculuk yapan eski eşinin şu an bir işi olmamasını gerekçe gösterdiği öğrenildi.
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Erkin, Maslak Mashattan'daki merkezin geçtiğimiz günlerde Oktay Atalay tarafından yeniden açılmasıyla eski eşine ödediği aylık 10 bin liralık yoksulluk nafakasının kesilmesi için dava açmaya hazırlanıyor.
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"PARAYI KENDiNE HARCIYOR"
Beşiktaşlı futbolcu, geçtiğimiz aylardaki davada eski eşini, "Asena, çocuk için verdiğim parayı kendisine harcıyor" sözleriyle suçlamış ve Çınar'ın velayetinin kendisine verilmesini istemişti.
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