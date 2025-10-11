Habertürk
        Caner Erkin'in cezası onandı! - Futbol Haberleri

        Caner Erkin'in cezası onandı!

        TFF Tahkim Kurulu, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'in 6 maç men cezasını onadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 21:57 Güncelleme: 11.10.2025 - 21:57
        Caner Erkin'in cezası onandı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'in 6 maç men ve 134 bin lira para cezasını onadı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki futbolcuya 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verilen 6 maçlık men ve toplam 134 bin lira para cezasının onanmasına karar verildi.

        Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle toplam 500 bin lira para ve kısmi tribün kapatma cezası da onandı.

        Kurul, TÜMOSAN Konyaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezasının onanmasına karar verdi.

        Ayrıca kurul, Samsunspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma ve saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasını da onadı.

