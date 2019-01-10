2 | 30

Ovalı, yeni saçlarıyla verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına, "Çok dökülen saçlarıma güle güle. Kısa ve rahat saçlarıma merhaba" notunu düştü. Ovalı'nın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi Ovalı'nın yeni imajının çok beğenirken kimisi de "Yaşından fazla büyük göstermiş" yorumunu yaptı.