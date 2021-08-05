Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira sistemine uymayan isimleri göndermeye devam ediyor. Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan Güçtekin, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ın ardından Caner Erkin ve Sinan Gümüş de kadro dışı bırakıldı. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; özellikle Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakılması tartışma konusu oldu.

Pereira önce Caner Erkin ile görüştü. Portekiz teknik adam tecrübeli oyuncuya, "Takıma farklı bir sistem getirmek istiyorum. Bu sistemde senin faydalı olamayacağını düşünüyorum. Yedek kulübesinde bile alternatiflerim arasında olmayacaksın" dediği öğrenildi.

Sinan Gümüş ise taktik disipline bağlı kalmadığı için gözden düştü. Vitor Pereira 27 yaşındaki oyuncunun değişken performansından da memnun değil. Göreve geldikten sonra takımda düşünmediği 11 oyuncuyu belirleyen Vitor Pereira, böylece 37 kişilik kadroyu 26'ya düşürdü.