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HaberlerGündem3. SayfaCANİ! Son dakika... İki kadının katili aranıyor - 100 metre arayla cinayet
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İki kadının katili aranıyor!

Adana'da, önceki gece 100 metre arayla pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma, çifte cinayetin şüphelisi olduğu belirtilen F.A.'yı yakalama çalışmalarını sürdürüyor

CANİ! Son dakika... İki kadının katili aranıyor - 100 metre arayla cinayet
İki kadının katili aranıyor!
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DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde, 23 Mayıs gecesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde yoldan geçenler, park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman’ın (27) cesedini buldu.

Tuğçe Duman, 3 çocuk annesiydi.

100 METRE ARAYLA ÖLDÜRMÜŞ

DHA'da yer alan habere göre Tuğçe Duman’ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedi bulundu. Bu cesedin ise Duman’ın dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu belirlendi.

Suriye uyruklu Melek Elşem da (24) hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından Duman ve Elşemo’nun cenazeleri, önce Kozan Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU"

Boşanma aşamasında olan, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinin 3 çocuğuyla birlikte Kayseri’de yaşadığı belirtilen Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır, "Kızım eşinden ayrılıyordu. F.A. isimli bir çocukla tanışmış. Hayatına girdi, zindan gibi. Tehdit ediyordu. Sürekli Tuğçe'yi tehdit edip, şantaj yaptı. 'Anneni öldürürüm, seni öldürürüm, elimde pozların var' diye. Ben uyuyunca Melek'i arkadaş olarak yanına almış, gitmiş. Melek benim ağabeyimin dini nikahlı eşi" dedi.

KATİL ZANLISI F.A. ARANIYOR

F.A.’nın yakalanması için çalışma başlatan jandarma, olayla bağlantısı olduğu belirtilen amcası İ.A. ve kuzeni M.A.’yı gözaltına aldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. F.A.’yı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ADANA VE KAYSERİ’DE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Tuğçe Duman ve Melek Elşemo’nun cenazeleri ise otopsinin ardından sabah erken saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Kızı Tuğçe Duman’ın cenazesini teslim almaya gelen Hatice Kır’ı yakınları teselli etti. Tuğçe Duman’ın cenazesinin Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, Melek Elşemo’nun ise Kayseri’de toprağa verileceği bildirildi.

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