'Canım Kardeşim'in Kahraman'ı: Filmi izledikçe hala ağlıyorum!

"CANLI KUŞU YEDİM!"



Genellikle acıklı filmlerde rol alan Kahraman Kıral, "Öldüğüm bir sürü film var. 'Canım Kardeşim'de kansere yakalanan, 'Gelin'de kalbi delik bir çocuğu, 'Oğul' filminde de kuduza yakalanarak yaşamını yitiren bir çocuğu canlandırdım. Özellikle 9 yaşındayken Cüneyt Arkın ile başrol oynadığım 'Oğul' filmindeki kuşu yediğim sahneyi unutamam. Film Eskişehir'de çekiliyordu. Gerçekçi olması için bir kuşu yakalayıp, ayaklarını bağlamışlar ve ardından da yaralamışlardı. Sonra bana 'bu kuşu ye' dediler. Kuş bir yandan kanat çırpıyor, bir yandan da canlı kuşu yiyordum! O tat hala ağzımda benim! Bir insan başka bir insana bunu nasıl yaptırabilir? Hayvanseverim, evimde köpek var kedi var... Başka bir hilesi olmalıydı bu sahnenin." sözleriyle tepkisini dile getirdi.