En çok Türkiye'de olduğu tespit edildi... 28 milyon yıllık!

"EN ÇOK DEV GERGEDANA AİT FOSİL ÖRNEKLERİNİN TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Dev gergedan örneklerine önceki yıllarda daha çok Moğolistan, Çin, Hint Yarımadası ve Orta Asya'da rastlandığına işaret eden Oyal, "Yaptığımız çalışmalarda en çok dev gergedana ait fosil örneklerinin Türkiye'de olduğunu tespit ettik.