        Çankırı'da TIR devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Çankırı'da TIR devrildi: 1 ölü

        Çankırı'da kontrolden çıkan tomruk yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Küçükbaş yaşamını yitirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 01:41 Güncelleme: 10.02.2026 - 01:41
        Çankırı'da TIR devrildi: 1 ölü
        Kaza, dün akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Küçükbaş (38) idaresindeki tomruk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

