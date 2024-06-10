Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        ÇAKÜ Rektörü Harun Çiftçi, gençlerle bir araya geldi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAKÜ Rektörü Harun Çiftçi, gençlerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) gençlerle bir araya geldi.

        TÜGVA İl Temsilciliğinde düzenlenen programda konuşan Çiftçi, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katılardan dolayı TÜGVA'ya teşekkür eden Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim sunmak için mücadele ettiklerini, gençliğe emek veren sivil toplum kuruluşlarının akademi için dış paydaşlar olmanın yanı sıra büyük ve güçlü Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

        TÜGVA Çankırı İl Temsilcisi Batuhan Dinlemez de katılımlarından dolayı Rektör Çiftçi'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Benzer Haberler

        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi
        Orta'da çocuk şenliği düzenlendi
        Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Orta'da Yerel Eylem Grubu Derneği açıldı
        Orta'da Yerel Eylem Grubu Derneği açıldı
        Moda tasarımı okuyan üniversiteliler atık kartonlardan giysi hazırladı
        Moda tasarımı okuyan üniversiteliler atık kartonlardan giysi hazırladı
        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
        Korgun'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında sergi açıldı
        Orta'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Orta'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı