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        Çankırı sonbahar renklerine büründü

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:13
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        Çankırı sonbahar renklerine büründü
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu.

        İlçe merkezinde yaklaşık 15 kilometrelik mesafedeki Yapraklı Yaylası'nda sonbaharın gelişiyle doğada renk geçişleri yaşanıyor.

        Bölgedeki ağaçların yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına dönen yaprakları güzel görüntüler oluşturdu.

        Yapraklı Yaylası'ndaki sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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