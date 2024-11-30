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        TOBB Fen Lisesi ve İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

        TOBB Fen Lisesi ve İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:43
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        TOBB Fen Lisesi ve İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        TOBB Fen Lisesi ve İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturulması ve bu süreçte Fen Lisesi öğrencilerinin sürece dahil olmasına katkı sağlamak amacıyla sosyal iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

        Ders içi ve ders dışı birçok sosyal etkinliğin gerçekleştirilmesi amaçlanan protokolde, fotoğraf sergileri, sosyal farkındalık günleri ve bilgilendirme seminerleri gibi etkinliklerin düzenleneceği kaydedildi.

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