Kızılırmak Kaymakamı Özbek, başarılı öğrencileri evinde ziyaret ediyor

Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, derslerinde başarılı öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor.

Kaymakam Özbek ile beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Olkaç, Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Derya Güney İkiz ve biyoloji öğretmeni Satı Nur Şahin ile Tepealegöz köyünde ikamet eden Anadolu Lisesi 10'ncu sınıfının başarılı öğrencilerinden Dilara Sakar'ı ve ailesini evinde ziyaret etti.