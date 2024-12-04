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        Çankırı'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

        Çankırı'da annelerin duyarlılığından faydalanarak farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" proje sunumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:16
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        Çankırı'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı
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        Çankırı'da annelerin duyarlılığından faydalanarak farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla “En İyi Narkotik Polisi Anne” proje sunumu gerçekleştirildi.

        Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında sunum gerçekleştiren polis memuru Fatih Sevinç, annelerle işbirliği içerisinde, çocuklar ve gençlerde uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Dışarıda sahada polisin görev yaptığını, evlerde ise anne ve babalardan çocuklarını gözetmelerini ve kontrol etmeleri gerektiğini aktaran Sevinç, çocuklarında olan değişiklikleri kendilerine iletmelerini istedi.

        Programda, İçişleri Bakanlığının akıllı telefonlarda olan uyuşturucu ihbarı için tasarlanan ve kişisel gizlilik çerçevesinde uygulanan "UYUMA" uygulaması hakkında da bilgi verildi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Sıla Duran da ergenlik dönemi ve bağımlılıktan korunma yolları ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Dolandırıcılık ile güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konusunda da katılımcılara bilgi verilmesinin ardından program sona erdi.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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