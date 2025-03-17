Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısı

Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulunuldu.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.