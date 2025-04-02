Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bayram tatili için ailesiyle memleketi Süleymanhacılar köyüne gelen 9 yaşındaki A.H.K, sabah saatlerinde annesinin köyü olan Kayı köyüne gitmek için evden çıktı.

        Bir süre sonra oğullarından haber alamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) ve polis arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

        İz takip köpeği ile dron da kullanılan arama çalışmalarında henüz çocuğa ait bir ize rastlanamadı.

        Arama çalışmaları için çevre illerden de destek ekip istenildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        Çerkeş'te eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor
        Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor
        Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
        Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
        Özlü köyünde bayram şenliği düzenlendi
        Özlü köyünde bayram şenliği düzenlendi
        Çankırı'nın ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Çankırı'nın ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Judo ve kuraş sporcusu ikiz kardeşler, milli formayı giyebilmek için ter dö...
        Judo ve kuraş sporcusu ikiz kardeşler, milli formayı giyebilmek için ter dö...