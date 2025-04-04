Çankırı'da yağmur duası yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı.

İlçede arazideki ekili mahsul için yağış bekleyen çiftçiler, Kalfat Belde Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yağmur duası programında Hatipler Mahallesi'ndeki Erenler mevkisinde bir araya geldi.

Bölgenin kuraklıktan etkilenmemesi ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildikten sonra kurban kesildi.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, burada yaptığı konuşmada, toprağa bereket, çiftçilere ise bolluk temennisinde bulundu.