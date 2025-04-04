Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da yağmur duası yapıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 04.04.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da yağmur duası yapıldı
        ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        İlçede arazideki ekili mahsul için yağış bekleyen çiftçiler, Kalfat Belde Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen yağmur duası programında Hatipler Mahallesi'ndeki Erenler mevkisinde bir araya geldi.

        Bölgenin kuraklıktan etkilenmemesi ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildikten sonra kurban kesildi.

        Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, burada yaptığı konuşmada, toprağa bereket, çiftçilere ise bolluk temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
        Çankırı'da işçilerin taşındığı servis otobüsü şarampole devrildi; 23 yaralı
        Çankırı'da işçilerin taşındığı servis otobüsü şarampole devrildi; 23 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı (2)
        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı (2)
        GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu
        GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu
        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı
        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı