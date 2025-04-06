İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Çankırı Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çankırı Valiliğine ziyarette bulundu.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'nun, Valiliği ziyaret ederek şehir hakkında bilgi aldığı ve Valilik Şeref Defterini imzaladığı bildirildi.

Karaloğlu, daha sonra Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve ilgili kurum amirlerince gerçekleştirilen "sokak hayvanları" konulu toplantıya katıldı.

İl genelindeki sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, yapılan ve yapılacak faaliyetler Karaloğlu'na sunuldu.