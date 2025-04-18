Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "yaren" kültürü okul zillerinde yaşatılacak

        MUHAMMED KAYGIN - UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'nde yer alan "yaren" kültürünün, Çankırı'da okullarda yaşatılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "yaren" kültürü okul zillerinde yaşatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'nde yer alan "yaren" kültürünün, Çankırı'da okullarda yaşatılması amaçlanıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaren kültürünün unutturulmaması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler yürütülüyor.

        Bu kapsamda bazı okullara yaren odaları yapılırken, Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okul giriş çıkış saatleri ve teneffüslerde de yaren meclislerinde seslendirilen türküler çalınmaya başlandı.

        Zil sesiyle birlikte öğrencilerden bazıları teneffüslerde yaren meclislerindeki oyunları oynarken, bazıları da yaren kültürü hakkında bilgi ediniyor.

        Bu sayede öğrencilerin yaren kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenirken, okul zil seslerinin tüm okullarda değiştirilmesi hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, AA muhabirine, okullarda yaren kültürünün çocuklara aktarılması için birçok çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Okul bazlı olarak öğrencilerin katıldığı yaren ocaklarının da yakıldığını anlatan Öztürk, "Yaren olmak, dost, kardeşlik, akrabalık, hısım, eş, dost bunlar arasındaki gelişim süreçlerini aktaran bir eğitim ocağı demek. Bu ocakta çocuklarımız oturmayı kalkmayı, bir olmayı, birlikte hareket edebilmeyi, ayrıca içindeki oyunlarla drama tekniklerini kısmi olarak geçmişten günümüze gelen meddah oyunlarını icra ederek, kendilerini ifade etme, öz becerilerini geliştirme konusunda da tecrübe ve deneyim kazanıyorlar." şeklinde konuştu.

        Yapılan etkinliklerden bir tanesinin de Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesinde uygulanan okul zili olduğunu aktaran Öztürk, şunları söyledi:

        "Çocuklarımızın yaren meclislerine olan ilgilerinin bir göstergesi olarak okulumuzdaki teneffüs saatlerinde ve ders giriş çıkış saatlerindeki zillerde yaren meclisinde uygulanan folklorik özelliklerin bir göstergesi olarak yaren müzikleri çalınmakta ve içerisindeki metinler de kısmi olarak teneffüslerde ve ders geçiş saatlerinde okulumuzun ders zili olarak uygulanmaktadır. Bu da Çankırı'nın girişinde hem yaren kapısı, yaren ocağının, yaren kucağının başlangıcı olarak şehrin girişi olarak düşünülebilir. Okulumuz da şehrin girişinde. Çocuklarımız hem müzikle hem de burada icra edilen özelliklerle yaren meclisini kavramış oluyorlar."

        - "Yaren kültürü hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz"

        11. sınıf öğrencisi İsmail Çorak da okuldaki yaren ekibinde yaren reisi olduğunu bildirdi.

        Kendisinin yaren kültürüyle büyüdüğüne ve bu kültüre ait bilgi sahibi olduğuna işaret eden Çorak, "Zil sesini duyan bazı arkadaşlarım soruyor 'Bu nasıl bir türkü, ben ilk defa duyuyorum' diyenler oluyor. Biz de bunun imaret türküsü olduğunu söylüyoruz, yaren kültürü hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Bana babamlar aşıladı. Ben de arkadaşlarıma aşılayacağım. İnşallah böyle gelişecek. Bu sayede Çankırı kültürünü arkadaşlarımıza aşılamayı ve nesilden nesle bu kültürü yaşatmayı inşallah bu şekilde ufak bir şey gibi gözükse de etkili çözümlerle yapacağız." ifadelerini kullandı.

        12. sınıf öğrencilerinden İlhan Efe Kaya ise Çankırı'nın en önemli değerlerinden birinin yaren, diğerinin de tuz olduğunu kaydetti.

        Yaren kültürünün önemine değinen Kaya, şunları söyledi:

        "Yaren kültürü atalarımızdan bize gelmiş, bizden sonraki nesillere doğru inşallah devam etmekte. Okulumuzdaki zil sesini duyduğumuzda çok güzel hissediyoruz. Çünkü kendi kültürünün müziğini yansıtıyor. İlk duyduğumuzda, çoğu arkadaşımız merak etmişti bunu. Bize sordular, başka öğretmenlerimize sordular, öğretmenlerimizden bize soranlar oldu. Bu güzel bir şeydi. Biz de başka şehirlerden gelen arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize yaren kültürünü tanıtıp, onlara anlattık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
        Çankırı'da çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
        KUZKA'dan tuz sektörü ve yeşil dönüşüm projelerine destek
        KUZKA'dan tuz sektörü ve yeşil dönüşüm projelerine destek
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edi...
        Çankırı ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edi...
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da ilçe belediyesi GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf ede...
        Çankırı'da ilçe belediyesi GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf ede...