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        Çankırı'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:47
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        Çankırı'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

        İlçeye bağlı Kadıköy'de hayvancılık yapan Kayabaşı ailesi, ihtiyaçlarını karşılamak için tavuk da yetiştiriyor.

        Bir tavuğunu kuluçkaya yatıran Mahmut Kayabaşı'nın koyduğu 14 yumurtadan 11 civciv çıktı. Civcivleri inceleyen Kayabaşı, birinin 4 ayağının olduğunu fark etti. Bunun üzerine video çekerek sosyal medyada paylaşan Kayabaşı yoğun ilgiyle karşılaştı.

        İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Mahmut Kayabaşı, AA muhabirine, "Yiyeceğimiz yumurtaları kendi tavuklarımızdan üretiyoruz. Kuluçkaya koyduğumuz 14 yumurtanın 11'inden civciv çıktı. Bunların içinden birinin de 4 ayaklı olduğunu fark ettim. Hangi sebepten olduğunu bilmiyorum ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştık." dedi.

        Civcivlere geçici olarak eski evlerinde baktığını söyleyen Kayabaşı, büyüdüklerinde ise kümesteki tavukların yanına koyacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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