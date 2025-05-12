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        Çankırı'da "Hep Birlikteyiz Festivali" gerçekleştirildi

        Çankırı'da Engelliler Haftası kapsamında "Hep Birlikteyiz Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:39
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        Çankırı'da "Hep Birlikteyiz Festivali" gerçekleştirildi
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        Çankırı'da Engelliler Haftası kapsamında "Hep Birlikteyiz Festivali" düzenlendi.

        Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, Çankırı Yeşilay Şubesi başta olmak üzere; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin iş birliğiyle düzenlenen festival, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli oyunlar ve gösterilerin yanı sıra, engelli bireyler tarafından hazırlanan halk oyunları, mehteran gösterileri ve mini konser sahnelendi.

        Festival alanında kurulan stantlarda ise engelli bireylerin el emeği ürünleri sergilendi.

        Çankırı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programı özel bireylerin toplumsal kabulünü artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Katılımın yoğun olduğunu vurgulayan Özcan, kent merkezi ve ilçelerden yaklaşık 200 özel gereksinimli birey ile birlikte yaklaşık 400 çocuğun katılımıyla toplamda yaklaşık bin kişilik bir yoğunlukla etkinliğin düzenlendiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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