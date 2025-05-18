Şabanözü'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.
Şabanözü Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Paşa Sultan Türbesi mevkiinde kurban kesildi ve öğle namazı öncesi düzenlenen programda mevlid ve Kur'anı kerim tilaveti okundu.
Kılınan namazından ardından yağmur ve şükür duası yapıldı, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Şabanözü Ziraat Odası Başkanı Mustafa Özcan ile vatandaşlar katıldı.
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