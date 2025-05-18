Şabanözü'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Şabanözü Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Paşa Sultan Türbesi mevkiinde kurban kesildi ve öğle namazı öncesi düzenlenen programda mevlid ve Kur'anı kerim tilaveti okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.