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        Şabanözü'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:36
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        Şabanözü'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

        Şabanözü Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Paşa Sultan Türbesi mevkiinde kurban kesildi ve öğle namazı öncesi düzenlenen programda mevlid ve Kur'anı kerim tilaveti okundu.

        Kılınan namazından ardından yağmur ve şükür duası yapıldı, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

        Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Şabanözü Ziraat Odası Başkanı Mustafa Özcan ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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