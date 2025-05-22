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        Şabanözü'de ilkokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

        Şabanözü Şehitler İlkokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:56
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        Şabanözü'de ilkokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
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        Şabanözü Şehitler İlkokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi

        Şabanözü Şehitler ilkokulu 4.sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Okul Müdürü Emirhan Topal'ın açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

        Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep atılmasının ardından program sona erdi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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