Şabanözü'de ilkokul öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
Şabanözü Şehitler İlkokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi
Şabanözü Şehitler İlkokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi
Şabanözü Şehitler ilkokulu 4.sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Okul Müdürü Emirhan Topal'ın açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.
Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep atılmasının ardından program sona erdi.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.
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