Çankırı'da düzenlenen "Eğitim Şenliği" başladı

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Çankırı Eğitim Şenliği başladı.

İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programın açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yıl boyunca gösterilen çabanın sonucunda öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyacağı bir hafta yaşayacaklarını söyledi.

Eğitimi, gençlerin hayata hazırlanmasının güçlü, öz güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi olarak tanımlayan Öztürk, "Gençlerimizin hayalleri, ülkemizin geleceğini şekillendirecektir. Müdürlüğümüz AR-GE birimi koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, yalnızca bir şenlik olmanın ötesinde çocuklarımızın keşfetmesine, üretmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan geniş yelpazeli büyük bir eğitim çalışmasıdır. Okul tanıtım stantlarımızdan zeka oyunları turnuvasına, geleneksel çocuk oyunlarından atölyelere kadar pek çok faaliyeti çocuklarımızla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.