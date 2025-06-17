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        Çankırı'da düzenlenen "Eğitim Şenliği" başladı

        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Çankırı Eğitim Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:43
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        Çankırı'da düzenlenen "Eğitim Şenliği" başladı
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        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Çankırı Eğitim Şenliği başladı.

        İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programın açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, yıl boyunca gösterilen çabanın sonucunda öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyacağı bir hafta yaşayacaklarını söyledi.

        Eğitimi, gençlerin hayata hazırlanmasının güçlü, öz güvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi olarak tanımlayan Öztürk, "Gençlerimizin hayalleri, ülkemizin geleceğini şekillendirecektir. Müdürlüğümüz AR-GE birimi koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, yalnızca bir şenlik olmanın ötesinde çocuklarımızın keşfetmesine, üretmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan geniş yelpazeli büyük bir eğitim çalışmasıdır. Okul tanıtım stantlarımızdan zeka oyunları turnuvasına, geleneksel çocuk oyunlarından atölyelere kadar pek çok faaliyeti çocuklarımızla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

        ​Eğitim şenliklerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlayan, öz güvenlerini artıran ve birlikte üretmenin mutluluğunu yaşatan önemli bir fırsat olduğunu anlatan Öztürk, şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu öğrencileri tarafından ritim davul gösterisi, İstiklal Yolu İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi ve Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi tarafından klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Açılış töreninin ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar ile beraberindekiler bilimsel çalışmaların, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Şenlik programı boyunca sportif gösteriler, deney gösterileri, meddah gösterileri, mangala turnuvası, konserler, tiyatro gösterisi ve halk oyunları gibi etkinlikler düzenlenecek.

        Eğitim Şenliği yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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