Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Çankırı Eğitim Şenliği kapsamında İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde kurulan istasyonlarda çocuklar mangala, mas güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme ve koca ayak gibi geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Geleneksel Oyunlar Tırı Koordinatörü Gül Yeter Yaşar, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce çıktıkları yolculukta ilk olarak 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 10 ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Bugün 12'nci il olarak Çankırı'ya geldiklerini belirten Yaşar, "Bu şekilde 81 il projemiz var. İnşallah kuşaktan kuşağa geleneksel oyunlarımızı yaymaya çalışacağız. Amacımız, hedefimiz bu. Aşık atma, mangala gibi birçok geleneksel oyunlarımız var. Çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de oyunları öğreniyoruz, kültürün aktarılmasını sağlıyoruz. Buradaki temel hedefimiz bu." dedi.

Oynanan oyunların çocuklar arasında birlik ve beraberlik sağladığını dile getiren Yaşar, şunları ifade etti: