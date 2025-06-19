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        Çankırı'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:17
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        Çankırı'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alibey Mahallesi Keçe Kasım Sokak'ta metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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