Çankırı'da HES kanalında duvarın çökmesi sonucu tarım arazileri zarar gördü

Daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını anlatan Dandan, "2-3 sene önce yine 250 dönüm arazi su altında kaldı. Bu kanala beton atmadılar, toprakla yaptılar. Son 2-3 senedir sürekli patlıyor burası." ifadelerini kullandı.

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