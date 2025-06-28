Çankırı'da HES kanalında duvarın çökmesi sonucu tarım arazileri zarar gördü
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Hidro Elektrik Santraline (HES) su taşıyan kanalın duvarının çökmesi sonucu tarım arazilerinde zarar oluştu.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Hidro Elektrik Santraline (HES) su taşıyan kanalın duvarının çökmesi sonucu tarım arazilerinde zarar oluştu.
İlçeye bağlı Karaömer köyü yakınlarında HES kanalının duvarı çöktü.
Kanalın çökmesi sonucu bölgedeki tarım arazileri su altında kalırken Çankırı-Çorum kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı.
Bölgede çiftçilik yapan Zeki Dandan, gazetecilere, su taşkını nedeniyle yaklaşık 250 dekar alanın su altında kaldığını söyledi.
Daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını anlatan Dandan, "2-3 sene önce yine 250 dönüm arazi su altında kaldı. Bu kanala beton atmadılar, toprakla yaptılar. Son 2-3 senedir sürekli patlıyor burası." ifadelerini kullandı.
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