Orta'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Toplantıya kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Minuz, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, muhtarların vatandaşlara her konuda rehber olmasını istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.