Çankırı'da öğrencilerden "102. yıl" koreografisi
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla koreografi oluşturuldu.
Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde "102. Yıl" yazısını oluşturdu.
Koreografinin görüntüsü, Çankırı Valiliğinin sosyal medya hesaplarında, "Yapay zeka değil, Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerimizin emeği" notuyla paylaşıldı.
