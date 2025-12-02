Habertürk
        Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı

        Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı

        Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Sabiha Anne Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:51
        Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı
        Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Sabiha Anne Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın tatbikatı yapıldı.

        Senaryo gereği yurtta yangın alarmının çalmasıyla birlikte öğrencilerin tahliye edilmesi sağlandı, daha sonra AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle yurt personeli yangın tüpleriyle yangını söndürdü.

        Tatbikatın eğitim bölümünde de iş güvenliği uzmanları tarafından yurt personeline yangın anında yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

        Tatbikata Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Yurt Hizmetleri Müdürü İsmail Efe, Gençlik ve Spor Kurşunlu İlçe Müdürü Erdal Çalıkuşu, Yurt Müdürü Murat Çopur, AFAD yetkilileri, iş güvenliği uzmanı, yurt personeli, yemekhane çalışanları ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

        Çankırı'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralan...
        Çankırı'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralan...
        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
        Hem satıyor hem anlatıyor: 4 çocuk annesi Çankırı'nın meşhur tuzuyla 6 yıld...
        Hem satıyor hem anlatıyor: 4 çocuk annesi Çankırı'nın meşhur tuzuyla 6 yıld...
        Çankırı'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Çankırı'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
        Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi
        Trafik kazasında şehit düşen polis memuru toprağa verildi