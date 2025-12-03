Çankırı'da "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi
Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Müdürü Abdulhaluk Longa, açılış konuşmasında, bugünün yalnızca bir farkındalık günü değil bir arada olmanın, destek olmanın, imkan sunmanın ve her bireyin potansiyeline güvenmenin öneminin hatırlatıldığı özel bir gün olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak "engelsiz bir toplum ancak birlikte mümkün olur" inancıyla hizmet ettiklerini belirten Longa, şöyle konuştu:
"Her bireyin sosyal hayata eşit ve etkin katılımını sağlamak için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşabileceğimize gönülden inanıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayatta daha görünür, daha güçlü ve daha bağımsız olabilmeleri için hem Bakanlığımız hem de İl Müdürlüğümüzce çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan rehabilitasyona, sosyal desteklemeden, bakım hizmetlerine kadar her alanda özel bireylerimizin ve ailelerimizin yanındayız."
Bu yıl gerçekleştirilen programın adı olan "Umuda Dokunanlar"ın aslında herkesin taşıdığı önemli bir sorumluluğu özetlediğini vurgulayan Longa, "Burada sahne alacak her bir özel bireyimiz çabasıyla, azmiyle ve içtenliğiyle bizlere şunu gösteriyor. Asıl engel bedenlerde değil, fırsatlar sunulmayan kalplerdedir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Eldivan Bakım ve Rehabı̇lı̇tasyon Merkezı̇ Müdürlüğü ile Çankırı Bakım ve Rehabı̇lı̇tasyon Merkezı̇ Müdürlüğü sakinlerinin hazırladığı tiyatro, halk oyunları, slayt ve müzik gösterileri sunuldu.
Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
