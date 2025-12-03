Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi

        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Umuda Dokunanlar" programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Müdürü Abdulhaluk Longa, açılış konuşmasında, bugünün yalnızca bir farkındalık günü değil bir arada olmanın, destek olmanın, imkan sunmanın ve her bireyin potansiyeline güvenmenin öneminin hatırlatıldığı özel bir gün olduğunu söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak "engelsiz bir toplum ancak birlikte mümkün olur" inancıyla hizmet ettiklerini belirten Longa, şöyle konuştu:

        "Her bireyin sosyal hayata eşit ve etkin katılımını sağlamak için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşabileceğimize gönülden inanıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayatta daha görünür, daha güçlü ve daha bağımsız olabilmeleri için hem Bakanlığımız hem de İl Müdürlüğümüzce çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan rehabilitasyona, sosyal desteklemeden, bakım hizmetlerine kadar her alanda özel bireylerimizin ve ailelerimizin yanındayız."

        Bu yıl gerçekleştirilen programın adı olan "Umuda Dokunanlar"ın aslında herkesin taşıdığı önemli bir sorumluluğu özetlediğini vurgulayan Longa, "Burada sahne alacak her bir özel bireyimiz çabasıyla, azmiyle ve içtenliğiyle bizlere şunu gösteriyor. Asıl engel bedenlerde değil, fırsatlar sunulmayan kalplerdedir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Eldivan Bakım ve Rehabı̇lı̇tasyon Merkezı̇ Müdürlüğü ile Çankırı Bakım ve Rehabı̇lı̇tasyon Merkezı̇ Müdürlüğü sakinlerinin hazırladığı tiyatro, halk oyunları, slayt ve müzik gösterileri sunuldu.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
        Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı
        Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı
        Çankırı'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralan...
        Çankırı'da aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralan...
        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
        Hem satıyor hem anlatıyor: 4 çocuk annesi Çankırı'nın meşhur tuzuyla 6 yıld...
        Hem satıyor hem anlatıyor: 4 çocuk annesi Çankırı'nın meşhur tuzuyla 6 yıld...
        Çankırı'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Çankırı'da devrilen pancar yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı