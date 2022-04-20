Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlandı Şehit annesinden yürek burkan istek: “Bir kerecik gösterin yüzünü, görelim”

PençeKilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, memleketi Çankırı’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kanlıkuyu’nun eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, annesinin “Bir kerecik gösterin yüzünü, görelim” diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı PençeKilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu (25) memleketi Çankırı’nın Atkaracalar ilçesine getirildi. Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun dede evi önünde helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna sarılan Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun annesi Songül Kanlıkuyu, “Bir kerecik gösterin yüzünü görelim, ne olur? Dağ gibi yavrum gitti, dağ gibi Kağan’ım gitti” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun babası Mustafa Kanlıkuyu ise babasına sarılarak, “Baba torununu sorup duruyordun getirdim işte. Hep soruyordun bana, ‘gelecek mi’ diye. Getirdim işte baba" dedi.



Toprağa verildi

Daha sonra Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun naaşı Atkaracalar Merkez Camii'ne götürüldü. Kanlıkuyu için ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, askeri erkan, şehidin babası Mustafa Kanlıkuyu, dedesi Ahmet Kanlıkuyu, kardeşi Volkan Kanlıkuyu, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun naaşı, aile kabristanlığına defnedildi.



Eşinin hamile olduğu öğrenildi

Öte yandan, Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun eşi Şeyma Kanlıkuyu’nun hamile olduğu ve çiftin 2 yıllık evli oldukları öğrenildi. 2 kardeşi olan Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun eşi Şeyma Kanlıkuyu’nun babası Mustafa Kanlıkuyu ve kardeşi Volkan Kanlıkuyu’nun polis memuru oldukları öğrenildi.

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