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Hemşehrilerinden tam destek: "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" Çankırı'da istifa eden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası “Hemşehrileri”nden Boris Jonson için destek kampanyası

İHA

Hemşehrilerinden tam destek: "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" Çankırı'da istifa eden İngiltere Başbakanı Johnson için imza kampanyası “Hemşehrileri”nden Boris Jonson için destek kampanyası

Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a destek için atalarının yaşadığı evin önünde imza kampanyası başlatıldı. Köyde yaşayan vatandaşlar, "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" dedi.

Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, görevde kalması amacıyla, atalarının yaşadığı Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde yaşayan vatandaşlar, "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" sloganıyla imza kampanyası başlattı. Boris Johnson'ın atalarının yaşadığı evin önünde buluşan vatandaşlar, Boris Johnson'ın yanında olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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