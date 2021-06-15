Çankırı şehrinin, antik ismi Gangra’dır ve bu ismi günümüze kadar korumuştur. Bu isim ilk olarak Grek ve Roma dönemlerinde belgelenmiştir. Gangra isminden bahseden en eski yazılı kaynak M.Ö 3. yüzyılda yaşamış olan çok yönlü bilim adamı Eratosthenes’dir. Gangra ismi, klasik dönemden Luvi devrine kadar uzanan, Anadolulu yerel bir addır. Ama antik bir Luvi ismi olan "Gangra" halk etimolojisine uygun olarak (halkın anlayamadığı isimlere kendi dilinde bir mana vermeye çalışması) “çan” ve “kırık” kelimeleri kullanılarak Çankırı haline dönüştürülmüştür. Ancak Osmanlı zamanlarında şehrin antik adı korunmuş, Kangırı veya Kângarı olarak kullanılmıştır.

Çankırı da yapılan arkeolojik çalışmalar incelendiğinde; Paleolitik Dönem (M.Ö. 600000-12000),Kalkolitik Dönem (M.Ö. 6000-3200/3000),Eski Tunç Çağı (M.Ö. 3200/3000-2000),Demir Çağı (M.Ö. 1200-550),Hellenistik Dönem (M.Ö. 330-30),Roma İmparatorluk Dönemi (M.Ö. 6/5- M.S. 285),Geç Roma- Bizans Dönemi (M.S. 285-1453),dönemlerini yansıtan eserler bulunmaktadır. Arkeolojik veriler ışığında kentin zengin bir kültür mirası olduğunu söyleyebiliriz.

ÇANKIRI NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Çankırı, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Kuzey ilçeleri Karadeniz Bölgesi'nde kalan il, kuzeyde Karabük ve Kastamonu, doğuda Çorum, güneydoğuda Kırıkkale, güneyde Ankara ve batıda Bolu illeriyle çevrilidir.

ÇANKIRI'YA ULAŞIM

İstanbul’u Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya bağlayan E-80 karayolu Çankırı sınırlarından geçmektedir.Çankırı Şehirlerarası Otobüs Terminalden Ankara, İstanbul, Kırıkkale ve Karabük istikametine düzenli sefer bulunmaktadır. En yoğun hattımız olan Ankara istikametine her gün 06.00 da başlayan karşılıklı seferler akşam kadar devam etmektedir. İstanbul istikametine sabah ve akşam karşılıklı sefer bulunmakta, Karabük istikametine Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı tek sefer, Kırıkkale'ye ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri karşılıklı tek sefer bulunmaktadır. Çankırı'nın çevre illere olan mesafesi;Çankırı-Ankara:130 km, Çankırı-İstanbul: 497 km, Çankırı-Kastamonu: 110 km, Çankırı-Kırıkkale: 105 km, Çankırı-Çorum: 156 km, Çankırı-Bolu: 235 km, Çankırı-Karabük: 195 km’dir. Ankara-Kastamonu, Ankara-Sinop ve Ankara-Tosya arasında sefer yapan otobüsler de Çankırı merkezden geçmektedir. İlçeler ile ulaşım ilçelere ait toplu taşıma araçları ile yapılmaktadır. Ayrıca Ilgaz ile yapılan ulaşımda Ilgaz-Ankara arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden de faydalanılmaktadır. En uzak ilçe,107 km. uzaklığıyla Bayramören, en yakın ilçe ise 19 km.uzaklığı ile Eldivan’dır.

Demiryolu:

Ankara-Zonguldak arasında yer alan demiryolu 1930'lu yıllarda hizmete konulmuştur. Uzun yıllar yolcu taşımacılığında da kullanılan demiryolu hattındaki revizyon çalışmaları sebebiyle yük taşımacılığı devam ederken yolcu taşımacılığına geçici bir süreliğine ara verilmiştir.

Havayolu:

Çankırı'ya en yakın Havalimanı : Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı

Çankırı'ya Mesafesi: Çubuk-Şabanözü üzeri: 105 km. Akyurt-Kalecik İstikameti: 120 km.

Akyurt-Kalecik istikameti D765 Ankara-Çankırı Devlet Karayolu olup dubleyol olarak hizmet vermektedir.

ÇANKIRI'NIN KAÇ İLÇESİ VAR?

Çankırı ili nüfusu: 192.428'dir. Bu nüfusun %73,8'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 7.542 km2'dir. İlde km2'ye 26 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 160’dır.) İlde yıllık nüfus % 1,72 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Çerkeş (% 0,08)- Atkaracalar (% -11,38)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 İlçe, 15 belediye, bu belediyelerde 96 mahalle ve ayrıca 371 köy vardır.

Atkaracalar

Bayramören

Çankırı merkez

Çerkeş

Eldivan

Ilgaz

Korgun

Kurşunlu

Kızılırmak

Orta

Şabanözü

Yapraklı

ÇANKIRI PLAKASI: 18

ÇANKIRI'DA GEZİLECEK YERLER

Çankırı Kalesi

Sultan Süleyman Camii

Çankırı Müzesi

Karaören Göleti

Sakaeli Kaya Mezarları ve Peri Bacaları

Alpsarı Göleti Rekreasyon Alanı

Çivitoğlu Medresesi

Kadınçayırı Tabiat Parkı

Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi

ÇANKIRI YÖRESEL YEMEKLERİ

Yaren güveci

Bazlama

Yağlı gözleme

Mıkla

Yumurta tatlısı

Hoşmerim