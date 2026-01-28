Altın fiyatları rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Küresel jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, Fed'e yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor. Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 5 bin 111 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken, gümüşün onsu da 110,1 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Ons altın 5 bin doların üzerindeki seyrini haftanın ikinci gününde de sürdürüyor. İşte, 28 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların devlet tahvilleri ve para birimlerinden çıkışı, değerli metallere olan talebi güçlendiriyor. Altın, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle ons başına 5 bin dolar üzerindeki seyrini haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.064,1490
Satış: 7.065,0560
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.082,80
Satış: 5.084,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.307,7400
Satış: 11.556,4900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.230,9600
Satış: 46.084,6000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.369,00
Satış: 47.702,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.560,00
Satış: 23.128,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.261,02
Satış: 46.115,30
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.276,52
Satış: 49.487,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.021,32
Satış: 5.257,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.630,14
Satış: 6.933,38
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 118.067,00
Satış: 119.355,00