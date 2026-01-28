Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATI 28 OCAK 2026: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Küresel jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, Fed'e yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor. Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 5 bin 111 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken, gümüşün onsu da 110,1 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Ons altın 5 bin doların üzerindeki seyrini haftanın ikinci gününde de sürdürüyor. İşte, 28 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 28.01.2026 - 00:01 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:01
        1

        Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların devlet tahvilleri ve para birimlerinden çıkışı, değerli metallere olan talebi güçlendiriyor. Altın, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle ons başına 5 bin dolar üzerindeki seyrini haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.064,1490

        Satış: 7.065,0560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.082,80

        Satış: 5.084,03

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.307,7400

        Satış: 11.556,4900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.230,9600

        Satış: 46.084,6000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.369,00

        Satış: 47.702,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.560,00

        Satış: 23.128,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.261,02

        Satış: 46.115,30

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.276,52

        Satış: 49.487,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.021,32

        Satış: 5.257,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.630,14

        Satış: 6.933,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 118.067,00

        Satış: 119.355,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
