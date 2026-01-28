Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcıların devlet tahvilleri ve para birimlerinden çıkışı, değerli metallere olan talebi güçlendiriyor. Altın, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle ons başına 5 bin dolar üzerindeki seyrini haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…