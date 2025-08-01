Altın fiyatları yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 1 Ağustos 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman talebinde artışa neden oldu. Böylece altın, bir aylık dip seviyesinden toparlandı. Fed'in faizleri sabit tutması ve faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla ise altın kazançlarını sınırladı. Haftanın son işlem gününde gram altın 4 bin 315 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış satış tablosu...
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı. Bu gelişme sonrası sarı metal bir aylık dip seviyesinden toparlandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla ise altın kazançlarını sınırladı. Peki, bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.314,62
Satış: 4.315,07
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.300,07
Satış: 3.300,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.903,39
Satış: 7.055,15
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.613,54
Satış: 28.134,28
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.112,00
Satış: 28.258,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.763,63
Satış: 14.110,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.613,54
Satış: 28.134,28
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.567,42
Satış: 29.280,97
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.361,98
Satış: 3.319,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.933,72
Satış: 4.135,75
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.021,00
Satış: 70.537,00